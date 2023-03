Vaud: Près de 2 millions investis pour l’accompagnement social

«De nombreuses personnes sont confrontées à des difficultés au quotidien sans pour autant solliciter le soutien auquel elles auraient droit», déplore l’État de Vaud. Pour y remédier, le Canton a mis en place un programme de prévention intitulé «Vaud pour vous». Ce dernier poursuit le dessein de détecter précocement des situations dues, par exemple, à une diminution de revenu, une maladie ou la complexité des démarches administratives, afin d’accompagner du mieux possible les individus concernés. «Sans soutien, les situations peuvent se dégrader, les difficultés deviennent rapidement chroniques et plus coûteuses pour la collectivité», rappellent les porteurs du projet.