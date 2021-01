Russie : Près de 200 arrestations lors des manifestations pour la libération de Navalny

Des partisans de l’opposant russe exigent la libération de ce dernier, en dépit des multiples pressions des autorités du pays.

«Liberté à Navalny!»

Les premières manifestations ont eu lieu samedi dans l’Extrême-Orient russe et en Sibérie, où des milliers de personnes sont descendues dans la rue notamment à Vladivostok, Khabarovsk, Novossibirsk et Tchita, selon les partisans d’Alexeï Navalny, en scandant «Liberté à Navalny!», «Liberté aux prisonniers politiques!», face à d’importants effectifs de la police anti-émeutes déployés sur les lieux.

«Si je n’étais pas venu ici, j’aurais eu honte de regarder dans mes enfants et mes petits-enfants dans les yeux», a déclaré à l’AFP l’un des manifestants, un retraité, à Vladivostok. ÀIakoutsk, au sud du Cercle polaire, une centaine de protestataires ont bravé le froid extrême en manifestant par – 50 degrés Celsius.

Arrestations brutales

Les arrestations ont été particulièrement brutales à Vladivostok, port russe sur l’océan Pacifique, où les policiers anti-émeutes ont couru derrière les manifestants et les ont frappés avec des bâtons, selon une vidéo de l’AFP.

À Moscou, où la mobilisation de l’opposition est habituellement la plus forte, les protestataires doivent se réunir en fin de matinée sur la place Pouchkine, puis défiler le long d’une rue centrale de la capitale en direction du Kremlin. La police moscovite a d’ores et déjà promis de «réprimer sans délai» tout rassemblement non autorisé.