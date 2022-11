Valais : Près de 190 millions pour les transports publics entre Collombey et Monthey

Un nouveau tracé pour l’AOMC et une gare souterraine sont à l’enquête. Les travaux pourraient débuter en 2025.

D’importants investissements sont prévus pour sécuriser le tracé de l’AOMC. www.aomc2030.ch

Le nouveau projet de sécurisation du tracé de la ligne AOMC (Aigle-Ollon-Monthey-Champéry) sera mis à l’enquête publique du 28 novembre 2022 au 12 janvier 2023. Devisés à 184,2 millions de francs, les travaux seront financés par la Confédération (85%), le canton du Valais (10,5%) et les communes de Monthey (3,0%) et Collombey-Muraz (1,5%). Les chantiers pourraient débuter dès 2025, pour une mise en service prévue de la ligne Monthey-Aigle à fin 2028 et de la ligne Monthey-Champéry à fin 2029.

Entre Collombey et Monthey, la ligne ferroviaire AOMC circule en partie sur la route cantonale. Sur son tracé, des passages routiers non sécurisés et des carrefours importants représentent un danger pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons. Le projet de modification du tracé remédiera à ce déficit sécuritaire.

Une nouvelle ligne en partie souterraine

Une nouvelle ligne de 4,3 km (souterraine sur 1 km) sera créée. A Collombey, une gare souterraine sera construite et reliée avec la ligne de RegionAlps et les bus. La gare CFF de Monthey se muera en un pôle régional de transports publics, assurant les liaisons avec le train RegionAlps, les bus urbains et les taxis. Quant à l'ancien tracé, il sera réaménagé en axe de mobilité douce.

Mis à l'enquête une première fois en 2018, le projet avait été suspendu en 2019 pour y apporter de nombreuses améliorations tenant compte des remarques des Offices fédéraux et cantonaux, des riverains et des opposants. Des séances d'information à la population et deux expositions dédiées au projet s’échelonneront dès le 14 novembre 2022. Plus d’infos sur www.aomc2030.ch.



1 / 5 Place de la gare de Monthey www.aomc2030.ch Monthey Giovanola et Clos-Donroux www.aomc2030.ch Le nouveau tracé sera en partie souterrain. www.aomc2030.ch

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boite mail, l'essentiel des infos de la journée.