covid-19 à Genève – Près de 200 parents en pétard contre le masque à l’école

1 / 4 Vanessa van der Lelij, membre du comité de l’ACPS, juge que c’est aux adultes de protéger les enfants et pas l’inverse. 20 Minutes / jef Entre 150 et 200 personnes ont manifesté devant l’Hôtel de Ville ce mercredi à 8h. 20 Minutes / jef Les parents considèrent que le port du masque fait courir un risque physique et psychologique aux enfants. 20 Minutes / jef

Entre 150 et 200 personnes ont manifesté ce mercredi matin devant l’Hôtel de Ville pour protester contre l’obligation du port du masque en milieu scolaire. Elles répondaient à l’appel de l’Association Collectif Parents Suisse (ACPS), qui dénonce avec vigueur cette mesure sanitaire qu’elle juge délétère pour la santé physique et psychologique des enfants. Selon Vanessa van der Lelij, membre du comité, le courrier que le collectif a adressé au Conseil d’ État a été signé par plus de 6000 parents issus de toute la Suisse romande.

«Les enfants sacrifiés»

«Nous exigeons un rendez-vous avec le Conseil d’État pour qu’on nous explique sur quelle base les décisions sont prises. Enormément de parents sont très en colère. C’est le moment de dire stop!», a-t-elle énoncé au mégaphone. L’association juge que le gouvernement «sacrifie à nouveau les enfants sous la pression politique et médiatique. Le masque prétérite les apprentissages et est inhumain.» L’ACPS juge qu’il «n’a aucune utilité prouvée sur la transmission du virus en milieu scolaire» et interpelle le gouvernement. «Pendant combien de temps avez-vous l’intention d’infliger cette torture aux enfants au nom du bien commun?»

«Les personnes vulnérables sont vaccinées»

Vanessa van der Lelij considère ainsi que «nos enfants sont en pleine santé. J’ai toujours pensé que c’est à nous, les adultes, de protéger les enfants, et pas l’inverse.» Une mère s’indigne. «On a pris des mesures pour les personnes vulnérables, qui sont vaccinées. Donc maintenant, c’est fini!» Une autre se désole de l’atteinte physique que les écoliers subiraient en se couvrant le visage. «Ils courent un risque. Et ceux qui font le parascolaire doivent se masquer de 8h à 18h. Par ailleurs, on leur enlève le plaisir d’être à l’école, qui est un lieu ludique. C’est quand même bien dommage.»