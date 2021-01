France : Près de 2000 personnes dans une fête clandestine en Bretagne

Dans l’Hexagone, les forces de l’ordre ont eu du fil à retordre avec des fêtards déterminés à célébrer en liesse l’entrée dans la nouvelle année, malgré les mesures sanitaires.

Le réveillon n’a pas été de tout repos en France, ni pour des fêtards, ni pour les forces de l’ordre. La nuit de jeudi à vendredi a été marquée par plusieurs fêtes clandestines dans l’Hexagone, malgré les recommandations du gouvernement et le couvre-feu interdisant les sorties entre 20h et 6h.



Le cas le plus emblématique a eu lieu en Bretagne et n’aurait d’ailleurs pas encore connu son épilogue. Selon des informations de BFMTV, une «rave party» a rassemblé près de 2000 personnes sous un hangar de la commune bretonne de Lieuron la nuit de la Saint-Sylvestre. Des forces de l’ordre dépêchées sur place pour évacuer la soirée font face à la résistance des participants. «Des renforts ont été demandés pour déloger les fêtards «très déterminés», selon une source de BFMTV. Laquelle précise que l’intervention est délicate pour les forces de l'ordre, dans la mesure où elles entendent préserver l’intégrité des participants en évitant des mouvements de foule.