Logement : Près de 2200 personnes sont sans-abri en Suisse

Une étude sur le sans-abrisme révèle le nombre de personnes sans domicile en Suisse. Quelque 8000 personnes sont en outre menacées de perdre leur logement.

Le sans-abrisme touche principalement les grandes villes et agglomérations, tandis que la menace de perdre son logement est également présente dans les communes qui ont une fonction de centre dans les zones rurales, relève l’étude. La proportion de localités comptant des SDF est en outre plus élevée en Suisse alémanique qu’en Suisse romande et au Tessin, souligne-t-elle. «La surconsommation, l’endettement et les problèmes de drogue ont souvent été avancés comme étant à l’origine de cette situation, aux côtés de facteurs sociaux et en lien avec la migration», précise le rapport.

Pas de système d’aide global

Le sans-abrisme a été peu étudié en Suisse, concluent les auteurs de l’étude, d’où la méconnaissance de l’ampleur et de la structure du phénomène et des étapes qui y mènent. Ils recommandent du coup d’améliorer les données et le monitoring, de recenser et de définir plus clairement le phénomène sous ses diverses formes et de créer un cadre de référence national. Ils suggèrent en outre d’accroître la collaboration à tous les niveaux et d’envisager une stratégie d’approvisionnement en logements, afin que les personnes sans domicile puissent plus facilement accéder durablement à un logement.