Traversée de la Manche : Près de 250 migrants secourus depuis vendredi soir

243 migrants qui tentaient de rejoindre l’Angleterre depuis la France ont été récupérés en mer, alors qu’ils se trouvaient en difficulté.

Ces 243 migrants ont été récupérés et déposés à quai dans les ports de Boulogne-sur-Mer, Dunkerque et Calais, où ils ont été «pris en charge par la Police aux frontières (PAF) et le service départemental d’incendie et de secours (SDIS)», écrit la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans un communiqué. Le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) du cap Gris-Nez «a engagé de nombreux moyens maritimes» pour ces opérations de secours, indique le communiqué, pointant la dangerosité de ce secteur aux vents forts, trafic dense et température de l’eau actuellement en chute.