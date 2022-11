Vaud/Genève : Près de 250 tonnes de dons récoltés au Samedi du partage

La population a été particulièrement généreuse, ce week-end, à l’occasion de la collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène en faveur des plus démunis.

Les Genevois et les Vaudois ont fait preuve de solidarité vendredi et samedi derniers. A l’occasion du Samedi du partage, ils ont offert 247 tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène en faveur de la population dans le besoin. «Avec un contexte préoccupant depuis plusieurs mois – impacts des crises, hausse des prix – l’approvisionnement des banques alimentaires et associations d’aide alimentaire est devenu un véritable exercice d’équilibriste», confient les organisateurs, qui sont «soulagés par ce résultat très positif».