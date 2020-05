Coronavirus

Environ 5% des Genevois ont été exposés au virus

Selon une première estimation des HUG, environ 27'000 personnes ont a été exposée au SARS-CoV 2 dans le canton.

L'étude des HUG a débuté le 6 avril et se poursuit jusqu'à fin mai. Les résultats préliminaires sont basés sur les 760 premiers participants, soit 343 (54% de femmes, 46% d'hommes, 87% d'adultes et 13% de mineurs) entre le 6 et le 10 avril et 417 participants (53% de femmes, 47% d'hommes, 87% d'adultes et 13% de mineurs) pour la semaine du 14 au 17 avril.