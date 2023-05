Près de 3% des jeunes ont un usage problématique des jeux vidéo

Les réseaux sociaux, jeux vidéo et autres services sur internet font parie intégrante de la vie des jeunes. En 2022, «31% des garçons de 15 ans et 5% des filles du même âge ont joué tous les jours à des jeux vidéo en ligne» et parmi eux, près de «3% présentent un usage problématique», tel qu’un trouble addictif. C’est ce que révèlent les résultats de l’étude nationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2022 (voir encadré), publiés ce lundi par Addiction Suisse.