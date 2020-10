Coronavirus : Près de 3 millions de migrants bloqués par le Covid-19

L’Office international des migrations estime que le chiffre «sous-estime très largement le nombre de migrants réellement bloqués ou touchés par le Covid-19».

«L’ampleur et la mise en œuvre de dizaines de milliers de mesures de restrictions au déplacement y compris les fermetures de frontières et les mesures de confinement liées au Covid-19, exigent que les Etats collaborent avec leurs voisins et les pays d’origine des migrants pour répondre à leurs besoins et leurs fragilités», a souligné le directeur général de l’Office international des migrations, Antonio Vitorino, dont l’organisation publie ce premier état des lieux détaillé sur le sujet.

«De manière sûre et digne»

«Des couloirs pour des travailleurs ont été rouverts pour raviver les économies aussi bien dans les pays de départ que d’arrivée et ainsi amortir l’impact économique de la pandémie», a souligné le patron de l’OIM, ajoutant qu’il fallait maintenant étendre plus largement ces pratiques vertueuses.

Un demi-million de marins bloqués

Le Moyen-Orient et l’Afrique du nord comptaient le plus grand nombre de cas, selon ce recensement avec 1,26 million de personnes, suivis par l’Asie- Pacifique (977’000), l’Europe (203’000) et 111’000 en Amérique du nord et centrale et les Caraïbes.