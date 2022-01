Genève : Près de 30% de visiteurs en moins au Marché de Noël

Le Covid a pesé sur les résultats de la manifestation, même si elle a pu ouvrir comme prévu.

La fréquentation et la rentabilité du Marché de Noël, au Jardin anglais, ont souffert des restrictions imposées par la pandémie. Les organisateurs ont estimé le nombre de visiteurs à 350’000, soit un chiffre semblable à 2019, mais avec une période d’exploitation pourtant plus longue d’une dizaine de jours. Au prorata de la durée de la manifestation, cette dernière aurait donc perdu 30% de son public. En cause: l’accès réservé uniquement aux vaccinés et guéris, ainsi que les nombreuses annulations de groupes pour les dîners de fin d’année au restaurant du Marché.