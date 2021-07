Pakistan : Près de 30 morts dans un accident d’autocar

Les passagers se rendaient dans leurs familles à la veille des festivités de l’Aïd al-Adha quand le car a percuté un camion dans la province du Pendjab.

«Les derniers chiffres dont nous disposons montrent que 28 personnes ont été tuées et plus de 40 blessées», a déclaré à l’AFP Shehzad ul Islam, un haut responsable administratif local.

«Nous menons une enquête pour établir les causes de l’accident et déterminer à qui incombe la faute», a-t-il ajouté.

Les accidents routiers sont extrêmement fréquents et mortels au Pakistan, en raison du mauvais état des routes et des véhicules, et du non respect du code de la route.