Retraites: 300 artistes demandent le retrait de la réforme

Les acteurs Jonathan Cohen et Camille Cottin font partie des signataires.

Les Français sont appelés jeudi à une neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, au lendemain d’une allocution d’Emmanuel Macron qui a électrisé les syndicats et l’opposition. La colère gronde également dans le milieu culturel. Mercredi dans «Libération», près de 300 artistes ont en effet publié une lettre ouverte adressée au président français. Dans ce texte, ils appellent au retrait immédiat de la réforme des retraites, qu’ils jugent «injuste, inefficace, touchant plus durement les plus précaires et les femmes, rejetée par l’immense majorité de la population, et même minoritaire à l’Assemblée nationale».

Parmi les signataires de cette lettre ouverte, on trouve notamment les actrices Camille Cottin, Juliette Binoche et Isabelle Carré, le comédien Jonathan Cohen ou encore les chanteurs Philippe Katerine et Camélia Jordana. «Des professions sont en grève depuis plusieurs semaines, éboueurs·euses, cheminot·es, énergéticien·nes, enseignant·es, dans les ports et docks, le commerce, etc. Elles et ils se mobilisent pour nous toutes et tous, avec un sens de l’intérêt général qui force notre respect et qui semble au contraire avoir disparu de la tête de nos gouvernants», écrivent-ils.

Les influenceurs sortent de leur réserve

Se disant «solidaires» des grévistes et manifestants, les artistes alertent aussi sur les conséquences de cette réforme pour les artistes, auteurs, intermittents du spectacle. «Des enquêtes ont largement démontré que cette précarité est encore plus grande pour les femmes que pour les hommes, que les rôles se font plus rares après 50 ans pour nous, comédiennes par exemple», dénonce le texte.

Selon «Les Inrocks», les influenceurs montent eux aussi au créneau, sortant ainsi de leur habituelle neutralité politique. Léna Situations a par exemple évoqué «une honte», et le youtubeur Seb a explosé sur Twitter: «Donc en gros on nous chie dessus jusqu’au bout??? Force aux grévistes, c’est maintenant qu’il faut rien lâcher», a-t-il posté mercredi. EnjoyPhoenix, Dr Nozman ou encore Freddy Gladieux se sont également exprimés sur le sujet. Ces prises de position inhabituelles pourraient changer la donne, tant leur pouvoir d’action sur l’opinion des jeunes est grand.

