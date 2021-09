Constructions illicites à Bagnes (VS) – Près de 300 dossiers douteux seront analysés par le Canton

Après plus de cinq ans d’attente, le gouvernement valaisan a reçu le rapport final de la commune Val de Bagnes au sujet de la régularisation des constructions illicites de Verbier. Le Conseil d’ E tat a transm i s ce rapport de plusieurs centaines de pages , pour analyse et vérification, à un groupe de travail . Celui-ci analysera, par sondage, plusieurs autorisations de construire accordées par l’ancienne commune de Bagnes (avant sa fusion avec Vollèges, le 1er janvier 2021). L e C anton s e réserve le droit de prendre, le cas échéant, toute mesure utile.