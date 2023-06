Inde: une collision entre trois trains fait près de 300 morts

Des carcasses de wagon enchevêtrées, des rangées de corps désincarcérés par les secouristes: l’horreur de l’une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières de l’histoire de l’Inde a été révélée au monde, samedi, aux premières lueurs du jour. Un enchevêtrement de wagons pulvérisés, c’est tout ce qu’il reste de la collision de trois trains, dont un convoi de marchandises, survenue vendredi soir près de Balasore, à environ 200 kilomètres de Bhubaneswar, la capitale de l’État d’Odisha.

Au moins 288 personnes ont été tuées et plus de 850 blessées, ont indiqué les autorités, qui craignent encore que le bilan de cette catastrophe ferroviaire ne continue de s’alourdir. Le directeur général des services d’incendie de l’État d’Odisha, Sudhanshu Sarangi, a déjà mis en garde dans la matinée de samedi contre des «blessures graves».

Wagons pulvérisés

D’une violence inouïe, la collision a pulvérisé les wagons dans les airs, dont des pans de métal s’en sont trouvés tordus par l’impact. Sur le lieu du drame, les effets personnels des passagers qui se trouvaient à bord – une chaussure d’enfant, une valise, des tas de vêtements – étaient encore éparpillés au sol, ici et là, écrasés sous des débris métalliques et les restes des banquettes de wagons.

Rescapés ensanglantés

De loin, des badauds ont observé avec stupeur samedi matin les efforts déployés par les secouristes pour dégager d’éventuels survivants. Un défilé incessant d’ambulances a déposé des blessés à l’hôpital du district de Bhadrak, où les rescapés ensanglantés et en état de choc sont soignés dans des locaux surpeuplés.

Piégés sous des amas de ferraille

«Le nombre de victimes sur le terrain ou de blessés est très difficile à évaluer pour le moment», a expliqué Amitabh Sharma, car de nombreux passagers restent probablement pris au piège dans les décombres. Un survivant a déclaré à des journalistes qu’il dormait lorsque l’accident s’est produit, et qu’il s’était réveillé pour se retrouver sous une douzaine d’autres passagers, avant de ramper hors de son compartiment avec des blessures au cou et au bras.

«Nous avons préparé tous les grands hôpitaux publics et privés, du site de l’accident à la capitale de l’État, en vue de prendre en charge les blessés», a déclaré SK Panda, un porte-parole des autorités régionales. Il a ajouté que 75 ambulances et de «nombreux autobus» ont été envoyés sur place pour transporter à la fois les passagers blessés et les survivants.