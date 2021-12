Îles Canaries : Près de 33’000 habitants confinés à cause des gaz du Cumbre Vieja

L’éruption du Cumbre Vieja, sur l’île de La Palma, dure depuis le 19 septembre. Des dizaines de milliers d’habitants doivent fermer portes, fenêtres et volets pour se protéger des gaz toxiques.

Trente-huit pour cent de la population totale de l’île de La Palma, s oit près de 33’000 personnes, devront f erme r portes, fenêtres, volets et empêche r toute entrée d’air venant de l’extérieur , quitte à scotcher les jointures . AFP

Près de 33’000 habitants de plusieurs communes de l’île espagnole de La Palma, dans l’archipel des Canaries, ont reçu l’ordre de se confiner en raison des gaz toxiques émanant du volcan Cumbre Vieja, entré en éruption il y a près de trois mois, ont annoncé les autorités locales.

Le gouvernement régional de l’archipel a ordonné «le confinement de la population dans les communes de Los Llanos de Aridane, d’El Paso et de Tazacorte, en raison d’une qualité de l’air extrêmement défavorable à cause du dioxyde de soufre» émis par le volcan, a-t-il indiqué.

Clim’ et chauffage éteints, portes et fenêtres scotchées

Environ 33’000 personnes résident dans ces trois communes, soit 38% de la population totale de l’île de La Palma, selon les chiffres de l’Institut national des statistiques espagnol (INE). «Fermez les portes, les fenêtres, les volets et empêchez toute entrée d’air venant de l’extérieur. Confinez-vous, si possible, dans les pièces situées le plus à l’intérieur» de l’habitation, conseille ainsi le gouvernement régional.

«Éteignez la climatisation et le chauffage», préconise-t-il encore en demandant, «pour plus de sécurité, de placer du scotch à la jointure des portes et des fenêtres.» «Si vous vous trouvez à l’extérieur, soyez conscient s qu’une voiture n’est pas un endroit sûr et confinez-vous dans le premier bâtiment que vous trouverez», ajoutent encore les autorités.

Énormes dégâts

L’éruption du volcan Cumbre Vieja, qui a débuté le 19 septembre, est la première depuis 50 ans sur cette petite île située dans l’océan Atlantique. Elle n’a officiellement pas fait de victimes, mais a provoqué d’énormes dégâts et l’évacuation au total de plus de 7000 personnes qui ont, pour certaines, tout perdu sous les coulées de lave.

C’est la plus longue éruption que l’île ait connue et la troisième en un siècle, après celles du volcan San Juan, en 1949, et du Teneguia, en 1971.