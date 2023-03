Armasuisse : Près de 35 millions de francs pour les nouvelles tenues de combat

Armasuisse a attribué le contrat de fabrication des nouvelles tenues de camouflage et de travail de l’armée à six entreprises. Le volume d’achat se monte à environ 35 millions de francs.

En plus des nouvelles tenues de combat, le projet «inclut de nouveaux systèmes de portage, un système d’hydratation et une protection corporelle balistique déclinée en deux versions» (image d’illustration)

Dans le cadre de la procédure d’acquisition du système modulaire d’habillement et d’équipement (SMHE), Armasuisse, l’Office fédéral de l’armement, a attribué à six entreprises – deux suisses, une anglaise, une allemande, une polonaise et une indienne – le contrat de fabrication des nouvelles tenues de camouflage et de travail de l’armée. «Le volume d’achat s’élève à environ 35 millions de francs», annonce ce lundi le Conseil fédéral dans un communiqué de presse.