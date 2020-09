Altdorf (UR) : Près de 350 manifestants contre les mesures anti-Covid

Une manifestation pour protester contre les mesures de lutte face au coronavirus a réuni quelque 350 personnes ce samedi à Altdorf. Les participants ont dénoncé des consignes de sécurité sanitaire «disproportionnées».

Les protestataires ont marché de la gare de Flüelen jusqu’au monument Guillaume Tell à Altdorf. Sur des calicots, ils critiquaient des mesures en partie «disproportionnées» et appelaient à davantage de responsabilité personnelle.

Une grande partie de manifestants ne portait pas de masque et ne respectait pas les distances minimales, et ce malgré les appels des forces de l’ordre, a indiqué la police cantonale. Cette dernière a donc documenté la chose et ne manquera pas de dénoncer les organisateurs et certains participants au Ministère public pour non-respect des conditions d’octroi de l’autorisation.