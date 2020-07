Plusieurs boîtes de nuit n’ouvriront pas ce week-end

Rédiger un nouveau commentaire

voilà toute l’intelligence de ces gens, toujours a penser qu’ils sont meilleurs et plus fort, mais au final c’est qui qui paye, la collectivité a la quelle ils ne participent pas, a part le leasing de la grosse bagnoles. Le mâle dans toute sa grandeur.

Jcomprendspas 02.07.2020 à 15:53

C'est une joke Covid ... pas une boîte , non... plein à la suite ... et des restos et des bars ... et des filles ? Il faut être méchamment grave inculte et inconscient...La Suisse a un problème de population certes.