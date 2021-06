Vaud : Près de 37 millions pour les lignes ferroviaires touristiques

Le Conseil d’État demande au Grand Conseil un crédit millionnaire pour entretenir les lignes des Pléiades, des Rochers-de-Naye et du Col-de-Bretaye.

Depuis le 1er janvier 2016, la Confédération dispose d’un fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) permettant notamment de financer l'entretien des lignes de chemin de fer régionales. Certaines lignes, considérées par la Confé­dération comme touristiques et non de transport public, sont exclues de ce financement fédé­ral. Dans le canton de Vaud, il s’agit des lignes Vevey – Les Pléiades, Montreux – Rochers-de-Naye et Bex – Villars-sur-Ollon – Col-de-Bretaye, dont les tronçons supérieurs ne desservent pas de localité habitée toute l’année par au moins 100 habitants et sont considérés comme des offres touristiques. L’entretien de ces trois lignes dépassant les capacités d’autofinancement des entreprises est à la charge du Canton.

Afin de financer le renouvellement de gares, de haltes et de la ligne de contact, et l’assainissement de galeries et d’ouvrages d’art, notamment, le Conseil d’État présente au Grand Conseil une demande de crédit de 36'687'000 francs. Il couvrira les dépenses à charge du Canton pour les années 2021 à 2024 et se décompose comme suit: 3'100'000 francs pour la ligne Vevey – Pléiades; 22'757'000 francs pour la ligne Montreux – Rochers-de-Naye et 10'830'000 francs pour la ligne Bex – Villars-sur-Ollon – Col-de-Bretaye.