Vaud : Près de 4 millions de francs pour des écoles plus durables

Le Conseil d’Etat vaudois demande au législatif un montant prévu dans son plan climat pour permettre aux établissements scolaires de développer une formation plus écologique.

Cette première tranche doit notamment donner l’impulsion pour la mise en place de projets pédagogiques, tels qu’un laboratoire d’énergie et de mobilité électrique, l’aménagement d’une cour en construction bois ou avec des milieux naturels, ou l’enseignement au sein d’une coopérative maraichère. Des projets seront également lancés du côté de la formation professionnelle, pour accompagner et encourager l’évolution des enseignements en faveur d’une transition énergétique et écologique.