Météo : Près de 40 cm de neige en montagne, gare aux avalanches!

La neige est tombée en abondance en Suisse depuis lundi. Et ce n’est pas fini. Corollaire, le danger d’avalanche est extrêmement marqué en altitude.

Le temps était superbe ce mardi du côté du domaine des Diablerets avec une belle neige fraîche et du soleil. Webcam

De la neige fraîche est tombée en abondance en altitude entre lundi soir et ce mardi. Du Bas-Valais aux Grisons en passant par l’Oberland et la Suisse centrale, quelque 40 cm de poudre blanche recouvrent le versant nord des Alpes, relève mardi MeteoNews. Il a un peu moins neigé en revanche sur le versant sud et dans les Alpes orientales.

Revers de la médaille: si les skieurs et surfeurs vont pouvoir s’en donner à cœur joie, ils ont intérêt à rester sur les pistes préparées par les stations. En effet, le danger d’avalanche est extrêmement élevé dans les Alpes occidentales en raison de cette neige fraîche et des congères causées par des vents violents, relève MeteoNews. C’est surtout tout le Valais et les Alpes bernoises qui sont les plus concernés avec un danger de 4 sur 4. Le danger à peine moins élevé (3 sur 4) en ce qui concerne les Grisons et les Alpes orientales.

Le danger d’avalanche est extrêmement marqué en Valais et dans l’Oberland bernois. MeteoNews

En outre, de nouvelles grosses quantités de neige sont attendues jusqu’au week-end prochain. Il devrait en effet tomber plus de 50 cm de poudreuse par endroits entre 1500 et 1800 mètres sur le versant nord des Alpes. Ces chutes de neige seront accompagnées de vents tempétueux. Du coup, le danger d’avalanche restera marqué ces prochains jours.

Les régions en jaune et orange seront les plus copieusement servies en neige.

Il faut dire qu’après de brefs rayons de soleil ce mardi, le temps sera à nouveau très instable et dynamique jusqu’à dimanche au moins. Des zones de basse pression sur l’Atlantique ainsi que sur le nord de l’Europe maintiennent l’arrivée d’air humide sur les Alpes. Et la limite de la neige jouera au yo-yo chez nous. Dans la nuit de mercredi, elle devrait s’élever à 2000 mètres, avant de tomber à 1000 mètres dans la nuit de jeudi et de se situer entre 1200 et 1600 mètres jeudi et vendredi.