Recensement : Près de 40% de la population est issue de la migration

En 2021, 39% de la population résidante permanente de quinze ans ou plus en Suisse était issue de la migration. Cela représente 2’890’000 personnes. Par rapport à 2020, cette population était en hausse d’un point de pourcentage, révèle ce jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS) C’est plus qu’entre 2019 et 2020 où l’augmentation n’avait été que de 0,3 point.