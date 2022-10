Etude: Près de 40% des enfants en Suisse sont victimes de violence parentale

Étude : Près de 40% des enfants en Suisse sont victimes de violence parentale

Fessée

Selon l’étude, réalisée auprès de 1013 parents, c’est la fessée qui est la punition la plus courante (15%). Les éléments déclencheurs de ces châtiments corporels sont en outre multiples. Les parents se sont sentis agacés ou provoqués, ils étaient fatigués et à bout de nerfs, ou l’enfant n’avait pas obéi, explique Protection de l’Enfance Suisse, dans un communiqué lundi. Mais la violence n’est pas que physique: presque un parent sur six a régulièrement recours à la violence psychologique. Les insultes violentes sont les plus courantes, suivies par les privations d’affection.