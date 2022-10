Près de 5 millions de litres d’eau ont permis de «sauver» 200 alpages

Engagée du 21 juillet au 16 septembre, la Protection civile vaudoise a assuré le montage, le fonctionnement et le démontage des trois sites d’approvisionnement. Cette mission, exécutée par l’Organisation régionale de Protection civile Jura Nord vaudois, a impliqué l’engagement de 94 personnes pour 402 jours de service et plus de 11’000 km ont été parcourus.