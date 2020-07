Enchères

Près de 5 millions d’euros pour une rare œuvre de Calder

Une sculpture en acier d’Alexander Calder, créée en 1963, a été vendue aux enchères à Paris mercredi.

Cette sculpture d’Alexander Calder, haute de 3,5 mètres, était estimée entre 2,5 et 3,5 millions d’euros. En acier peinte en noir, ce stabile a été créé par Calder en 1963 et a été installé six ans plus tard à l’entrée d’une résidence dédiée au tourisme social sur la Côte d’Azur.