Présidentielle américaine 2024 : Près de 50% des Américains prêts à élire Dwayne Johnson président

Dwayne Johnson sera-t-il le futur président des États-Unis? Un sondage, réalisé par PiplSay sur plus de 30’000 Américains et dévoilé par TMZ, penche en tout cas de ce côté.

Le même sondage a révélé que 29% des interrogés soutiendraient une double campagne de la star d’Alerte à Malibu et de Matthew McConaughey si ce dernier se présentait bel et bien au poste de gouverneur du Texas. «J’ai un nouveau chapitre personnel, et je crois que c’est lié à un rôle de meneur», avait-il dévoilé à «Page Six». «Je ne sais pas quel est ce rôle, je ne sais pas quelle est ma catégorie. On a beaucoup parlé des leaders, et nous avons besoin d’avoir de bons chefs», disait-il.