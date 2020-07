Asie

Près de 50 morts dans les inondations au Japon

Les secouristes ont entamé une «course contre la montre» au Japon où une douzaine de personnes sont toujours portées disparues après des inondations meurtrières.

Les secours poursuivaient mardi leur «course contre la montre» dans le sud-ouest du Japon pour sauver des habitants bloqués par des inondations et glissements de terrain dévastateurs qui ont fait près de 50 morts, avec une douzaine de personnes toujours portées disparues.

De fortes pluies doivent par ailleurs persister jusqu’à jeudi: l’Agence météorologique japonaise a déclaré le niveau d’alerte maximum pour pluies torrentielles et glissements de terrain dans de vastes zones de l’île de Kyushu, au sud-ouest de l’archipel.

Le bilan humain des violentes intempéries, qui sévissent depuis samedi matin, devrait encore s’alourdir. Un responsable de la préfecture de Kumamoto, la plus durement frappée, a confirmé à l’AFP la mort de 49 personnes tandis qu’une cinquantième se trouvait en état d’arrêt cardio-respiratoire, un terme utilisé au Japon avant le constat officiel du décès par un médecin.

Le temps presse

«C’est une course contre la montre», a résumé mardi matin Yutaro Hamasaki, un responsable de la région interrogé par l’AFP. «Nous n’avons pas fixé de date limite pour les recherches, mais nous devons vraiment accélérer la cadence car le temps presse. Nous n’abandonnerons pas», a-t-il affirmé.

Plus de 40’000 policiers, pompiers, gardes-côtes et membres des Forces d’auto-défense japonaises ont été déployés sur le terrain. Les rivières, en sortant de leur lit, ont balayé des ponts et transformé des routes en véritables lacs, forçant les secouristes à se déplacer en canots ou en hélicoptère seulement.