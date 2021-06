Syrie : Près de 500’000 morts recensés en dix ans de guerre

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme, qui a revu son comptage à la hausse, la guerre aurait coûté la vie à un demi-million de personnes en une décennie.

Le conflit a été déclenché en 2011 avec la répression de manifestations prodémocratie par Damas et a impliqué de multiples acteurs régionaux et grandes puissances, jetant sur les routes de l’exil des millions de personnes. L’intensité des combats a diminué dès 2020, principalement en raison d’un cessez-le-feu dans le nord-ouest de la Syrie dont bénéficie Idleb, le dernier grand bastion jihadiste et rebelle, et de la pandémie du nouveau coronavirus contre laquelle se sont concentrés les efforts.