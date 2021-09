Diplomatie : Près de 500 Afghans évacués d’Ouzbékistan par les États-Unis

Aidés par le gouvernement ouzbek, les États-Unis ont pu évacuer 494 «militaires et civils» afghans depuis l’aéroport de Termez (sud).

Les États-Unis ont annoncé mardi avoir évacué près de 500 «militaires et civils» afghans d’Ouzbékistan, pays qui ne compte plus de réfugiés ayant fui les talibans selon son gouvernement. Un porte-parole de l’ambassade américaine a déclaré à l’AFP que les États-Unis avaient évacué 494 «militaires et civils» afghans depuis l’aéroport de Termez (sud) avec l’aide du gouvernement ouzbek.