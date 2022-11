Opération militaire : Près de 500 cibles visées en Irak et Syrie par la Turquie

Près de 500 cibles ont été visées par l’aviation et l’artillerie turques dans le nord de l’Irak et de la Syrie , depuis dimanche, a affirmé mercredi le ministre turc de la Défense Hulusi Akar. «471 cibles ont été visées et 254 terroristes neutralisés jusqu’à présent» dans le cadre d’une opération contre des positions de combattants kurdes, a détaillé le ministre.

Attentat à Ankara

Ankara accuse ces deux mouvements – qui ont démenti – d’avoir commandité l’attentat qui a fait six morts et 81 blessés le 13 novembre, à Istanbul, et menace de lancer une opération terrestre dans le nord de la Syrie pour protéger sa frontière sud. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), ONG indépendante basée à Londres et qui dispose d’un vaste réseau de sources en Syrie, ces frappes ont fait une quarantaine de morts.