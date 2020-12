Justice : Près de 500 millions de dollars pour les victimes de Madoff

Le ministère américain de la Justice a annoncé des remboursements supplémentaires pour quelque 30’000 victimes du financier véreux Bernard Madoff.

Bernard Madoff, âgé de 82 ans, avait été condamné en 2009 à 150 ans de prison pour cette fraude de type pyramidal estimée entre 25 et 63 milliards de dollars (22 et 56 milliards de francs) — selon qu’on compte ou non les intérêts: il n’avait jamais placé un seul centime des sommes confiées par ses clients, piochant dans les fonds de nouveaux investisseurs pour rétribuer ou rembourser les plus anciens.