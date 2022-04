Etats-Unis: Près de 60% de la population américaine a déjà contracté le Covid

L’Afrique du Sud touchée par une nouvelle vague

L’Afrique du Sud, pays officiellement le plus touché du continent par le Covid-19 et qui connaissait ces derniers mois une accalmie, est entrée dans une nouvelle vague de pandémie, a averti mardi le Centre pour l’innovation et la réponse aux épidémies (CERI). «La 5e vague est arrivée. Prenez soin de vous», a averti sur Twitter le centre de recherche génomique dirigé par le virologue Tulio de Oliveira, devenu célèbre pour avoir repéré les variants Beta et Omicron.