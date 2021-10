Pénurie de personnel – Près de 6000 postes d’infirmiers sont à repourvoir

La pénurie ira croissant

Le dernier rapport national sur les soins met en lumière la gravité de la situation, rapporte la «SonntagsZeitung». Aujourd'hui, 185’600 personnes occupent des postes d'infirmières dans des hôpitaux, des maisons de retraite, des maisons de repos et les soins à domicile Spitex. Mais dès 2029, il faudra 222’100 infirmiers pour répondre à la demande, soit près de 40’000 de plus. Et il en faudra autant pour remplacer les préretraités et les retraités. Le nœud du problème: bien que les cantons forment deux fois plus d'infirmières qu'il y a dix ans, elles sont encore bien trop peu nombreuses.