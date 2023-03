Votations: 65’000 personnes pourront voter de façon électronique

Comme l’indique le Conseil fédéral dans ses documents publiés vendredi, cela représente environ 65’000 personnes, soit 1,2% du corps électoral. De précédents tests avaient déjà eu lieu, le dernier remontant à 2019. «Depuis, le système et son exploitation ont été vérifiés à plusieurs reprises par des experts indépendants et par le public, en ce qui concerne ce dernier dans le cadre d’un test d’intrusion public, permettant ainsi à la Poste de les améliorer», écrit le gouvernement.

Un insidieux poison

Le Conseil fédéral sait que la thématique est sensible et les réticences élevées. Dans ses travaux de préparation, il a identifié les risques qui pèsent sur ce système et les a classés selon la probabilité qu’ils se produisent. Un seul a été labellisé avec un risque «élevé». Et ce n’est pas une attaque informatique. En fait, ce que redoute le Conseil fédéral, c’est une perte de confiance des électeurs dans le système. Et le risque élevé qui a été identifié, c’est qu’une campagne de dénigrement du vote électronique soit orchestrée sur les réseaux sociaux ou dans les médias pour saper la légitimité des votes.