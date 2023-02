Basket: Près de 70’000 francs pour faire partie de l’Histoire

Des places de l’autre côté du parquet frôlent les 40’000 francs la pièce. Un investissement audacieux, au vu de la probabilité que l’histoire soit écrite trois jours plus tard… On sent d’ailleurs que pas grand monde ne croit à ce que LeBron James explose le record mardi, car les billets les moins chers se négocient actuellement autour des 100 francs sous le toit de la salle.

Les tickets pour vendredi, eux, atteignent des prix encore plus stratosphériques. On parle d’une fourchette allant de 100’000 dollars la place à côté du banc des Lakers aux précieux sésames plus abordables qui culminent actuellement à quelque 500 dollars. Ce serait ballot qu’il se fasse la cheville au premier quart-temps, non?