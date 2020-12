Zurich : Près de 8% des élèves ont eu le Covid, sans qu’il n’y ait de foyer

Des chercheurs ont soumis 2500 jeunes zurichois à un test d’anticorps. Près de 8% ont contracté la maladie, sans entraîner toutefois des foyers d’infections dans leur classe.

Environ 8% des élèves zurichois ont été infectés au coronavirus depuis le début de la pandémie, selon une étude de l’Université de Zurich. Leur nombre a été nettement plus important cet automne qu’au printemps, sans entraîner toutefois des foyers d’infections dans leur classe.

Les chercheurs ont soumis 2500 enfants et adolescents de moins de 16 ans à un test d’anticorps pour le Covid-19. Les tests ont été réalisés entre la mi-juin et la mi-juillet ainsi qu’entre la fin octobre et la mi-novembre, indique mardi l’Université de Zurich.