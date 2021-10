Canton de Neuchatel – Près de 8 Neuchatelois sur 10 ont des anticorps contre le Covid

562 volontaires

Pour ce quatrième et dernier volet réalisé dans le Canton de Neuchâtel, la détection d’anticorps chez des personnes ayant été infectées par le virus lui-même ou ayant été vaccinées, a été déterminée grâce à des prises de sang effectuées entre le 2 juillet et le 24 août 2021. Sur les 2800 personnes de plus de 20 ans tirées au sort, 562 volontaires ont répondu favorablement (dont 54% de femmes). La moyenne d’âge s’est élevée à 58 ans, 428 participants avaient reçu au moins une dose de vaccin (76%). Le projet de recherche Corona Immunitas est coordonné par la Swiss School of Public Health (SSPH+). Il regroupe 40 études effectuées par quatorze universités et organisations de santé de toute la Suisse. Grâce à la surveillance à long terme du développement des anticorps, ces études visent à déterminer comment le Covid-19 se propage dans les différentes régions de Suisse, mais également au sein de catégories de population et de groupes professionnels spécifiques.