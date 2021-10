Suisse – Près de 80% des adultes auront bientôt des anticorps du Covid-19

On ne cesse de nous le répéter depuis plusieurs semaines: «En Suisse, seule la moitié de la population est vaccinée contre le coronavirus.» Or selon la «Schweiz am Wochenende», cette phrase devrait être relativisée. Le journal rappelle que le taux de vaccination est désormais plus élevé. Il souligne par ailleurs que les guéris doivent également être pris en compte lorsqu’on parle d’immunité.