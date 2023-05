Sécurité alimentaire: Près de 80% des cabanes en Valais ne respectent pas les normes 

Mauvaises températures de stockage, absence d’informations sur les aliments ou défaillance dans le dispositif de lavage des mains: 78% des cabanes de montagne inspectées par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) du canton du Valais font défaut aux normes sur les denrées alimentaires, comme il l’indique dans son rapport annuel 2022 publié lundi.

Le SCAV avait, pour ses analyses, pris en compte les particularités liées à l’isolement et aux difficultés d’approvisionnement de ce type d’établissement. Il tient cependant à rassurer en précisant que ces manquements «ne représentent pas de danger immédiat pour la santé des clients».

L’eau reste bonne

Autre ombre au tableau des cabanes de montagne, la gestion de la distribution d’eau potable a été jugée insuffisante pour 92% des établissements contrôlés. Le SCAV insiste notamment sur des manquements au sujet du transport et du stockage de l’eau ainsi qu’un manque d’entretien sur les ouvrages en contact avec l’eau potable. Malgré cela, seuls 10% des échantillons d’eau analysés en laboratoire se sont révélés non conformes.

Si les dispositifs de transport et de gestion de l’eau potable sont donc majoritairement inadaptés, les dégâts ne se font pour l’heure que partiellement ressentir sur la qualité de l’eau. Dans ce contexte, le Canton relève donc «la nécessité d’effectuer plus fréquemment des contrôles dans ce type d’établissements» et promet de mener des inspections additionnelles en 2023.