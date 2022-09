Près de 80 harcèlements de rue signalés à Genève cet été

Mais elle se réjouit que «la parole se libère et que la honte change de camp». Les signalements (pouvant être cumulatifs) concernent d’abord les regards insistants (37), suivis des remarques ou insultes sexuelles/sexistes (33), puis des bruitages et gestes obscènes (20) et du fait d’être suivi (20). Les victimes se déclarant femmes sont les plus nombreuses (60), suivies de celles indiquant être homosexuelles, bisexuelles ou queer (7).