Cyclisme : Près de 800 000 euros pour l’équipe du maillot jaune

La formation des directeurs sportifs Frans Maassen et Arthur Van Dongen a remporté six victoires d’étapes, elle a ramené le maillot jaune, vert et celui de meilleur grimpeur à Paris et possède dans ses rangs le coureur le plus combatif de ce Tour de France: Wout van Aert.