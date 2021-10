Eruption à La Palma – Près de 800 habitants évacués face à une coulée de lave

Éruption à La Palma : Près de 800 habitants évacués face à une coulée de lave

Mardi, quelque 800 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer face à la progression d’une coulée de lave du volcan en éruption sur l’île espagnole.

Le service d’urgence de l’archipel des Canaries a annoncé sur Twitter avoir émis «un ordre d’évacuation pour différents centres de population» de la commune de Los Llanos de Aridane, à l’ouest de l’île, «dû à la prévision de l’avancée de la coulée de lave qui se dirige au nord-ouest» du volcan Cumbre Vieja. «Entre 700 et 800» personnes sont concernées par cette évacuation, a précisé le service d’urgence de l’archipel, situé au large du nord-ouest de l’Afrique.

Au total, l’éruption du Cumbre Vieja, qui dure depuis le 19 septembre, a déjà provoqué l’évacuation de près de 7000 personnes, dont certaines ont tout perdu sous les coulées de lave, qui ont ravagé près de 600 hectares et plus de 1200 bâtiments, selon les autorités. L’île de La Palma, qui compte 85’000 habitants, connaît actuellement sa troisième éruption en un siècle, après celle du volcan San Juan en 1949 et celle du Teneguía en 1971.