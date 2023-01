Coronavirus en Chine : Près de 90% des habitants d’une province contaminés

Le Henan est la troisième province la plus peuplée de Chine.

Près de 90% des habitants du Henan, l’une des provinces les plus peuplées de Chine, ont été contaminés par le Covid-19, a affirmé lundi un responsable des autorités sanitaires régionales. Après trois années de restrictions parmi les plus draconiennes au monde, la Chine a brutalement levé le mois dernier l’essentiel de ses mesures sanitaires contre le coronavirus.

Le nombre de malades a connu dans la foulée une croissance exponentielle , tandis que le système de santé se retrouve submergé de patients âgés et des crématoriums apparaissent dépassés par l’afflux de corps. Au Henan (centre), troisième province la plus peuplée de Chine, 89% de la population avait été contaminée par le Covid, à la date du 6 janvier, a déclaré un responsable des autorités sanitaires locales, Kan Quancheng.

Sur la base de ce pourcentage, quelque 88,5 millions de personnes auraient ainsi déjà contracté le Covid, sur les près de 100 millions d’habitants que compte la province. Le nombre de visites médicales pour de la fièvre a atteint un pic le 19 décembre, et s’affiche depuis au Henan, en baisse continue, a précisé devant la presse le responsable.

Nouvel An de tous les dangers

Les autorités s’attendent à une nouvelle vague de contaminations durant le Nouvel An lunaire (le 22 janvier cette année), au moment où des millions de Chinois des villes auront regagné les zones rurales pour se réunir en famille. À l’approche des célébrations, plus de 34 millions de trajets avaient été enregistrés samedi, au premier jour de la plus grande migration de l’année en Chine, selon des chiffres officiels.