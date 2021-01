Coronavirus en Suisse : Près de 90 militaires placés en quarantaine

Des dizaines de membres de l’armée suisse ont dû se placer à l’isolement en raison d’un test positif à la variante britannique du virus, a annoncé mardi le Groupement de la Défense.

Une partie de la deuxième compagnie du 14e bataillon de carabiniers a été testée par mesure de précaution en vue d’un déplacement de Wengen (BE) à Crans-Montana (VS) dans le cadre d’un soutien à l’organisation de la Coupe du monde de ski. La variante britannique a été détectée chez un membre de cette troupe. Le déplacement a donc été annulé.

Cantonnements pour la quarantaine

Tous les militaires engagés à Wengen resteront en quarantaine sur leurs sites respectifs et n’auront plus aucun contact avec les autres troupes ou le public. Ils s’installeront dans des cantonnements préparés pour la quarantaine à St-Stephan (BE) et sur le col du Brünig. La quarantaine dure dix jours et n’est levée qu’après deux tests négatifs, est-il précisé dans le communiqué.