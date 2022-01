Syrie : Près de 90 morts en trois jours de combats entre les forces kurdes et l’EI

Après l’attaque d’une prison syrienne par le groupe État islamique, les combats entre les forces djihadistes et kurdes se sont poursuivis. Depuis jeudi, ils ont fait près de 90 morts, forçant les civils à fuir.

«Au moins 28 membres des forces de sécurité kurdes, cinq civils et 56 combattants de l’EI ont été tués» depuis le début de l’attaque contre la prison de Ghwayran, l’une des plus grandes abritant des djihadistes en Syrie, a indiqué Rami Abdel Rahmane, le directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

Évadés par dizaines

L’OSDH a également affirmé que la prison était encerclée par les forces kurdes, avec le soutien des forces aériennes de la coalition internationale, et que des centaines de prisonniers de l’EI avaient été arrêtés. Des dizaines de détenus ont réussi à s’enfuir à la suite de cette attaque, la plus importante depuis la défaite de l’EI en Syrie, en 2019.

«Des combats intenses» ont eu lieu dans des quartiers situés au nord de la prison de Ghwayran, où des raids ont tué plus de 20 combattants de l’EI, selon les FDS, qui ont saisi des ceintures explosives, des armes et des munitions. Et ces combats ont déclenché un exode de civils, qui ont fui la région dans le froid.

Besoin de combattants

Vendredi, l’EI a revendiqué l’attaque contre la prison, indiquant que l’objectif de cette opération était «de libérer les prisonniers». Le groupe «veut aller au-delà de son statut de réseau terroriste et criminel, et pour ce faire, il a besoin de plus de combattants», a déclaré Nicholas Heras, du Newlines Institute, à Washington. «Les évasions de prison représentent la meilleure opportunité pour l’EI de retrouver sa force dans les armes, et la prison de Ghwayran est une bonne cible, car elle est surpeuplée … »