Genève : Près de cent personnes se sont noyées en 10 ans

En moyenne, trois décès accidentels sont répertoriés chaque année dans les eaux genevoises.

Depuis 2011, toutes causes confondues, 96 personnes ont perdu la vie dans les eaux genevoises, qu’il s’agisse du lac ou des rivières. Selon la «Tribune de Genève», qui a récolté ces données auprès de la police, une quarantaine de cas sont accidentels, la même proportion découle d’un suicide, alors que la cause du solde est indéterminée. Avec une moyenne de trois décès accidentels en moyenne par an, selon la Société suisse de sauvetage, Genève est le cinquième canton du pays en chiffres absolus. Il fait mieux que Berne (7,6 noyades), Zurich (7,4), Vaud (3,5) et le Tessin (3,2). En revanche, si l’on rapporte ce chiffre au nombre d’habitants, il grimpe en troisième position sur le sinistre podium des cantons où l’on se noie le plus. (jef)