Genève : Près de deux kilos de drogue planqués dans un coffre de voiture

Dans le cadre d’investigations sur une affaire de deal, la police genevoise a découvert des stupéfiants en quantité stockés dans un véhicule, à Meyrin.

Trois pucks, sept ovules, une plaquette de haschich, ainsi qu’une quinzaine d’emballages avec de la marijuana et de la cocaïne. C’est ce qu’ont notamment retrouvé des agents de la police cantonale genevoise mardi après-midi dans le coffre d’une voiture, garée dans le parking souterrain d’un centre commercial de Meyrin, indique un communiqué des forces de l’ordre mercredi.

Le flair de «Jeko»

Après avoir repéré le manège suspect de trois individus, dont l’un était attablé à une terrasse de bistrot, les policiers les ont interpellés et ont retrouvé sur eux plusieurs grammes de haschich. L’arrestation du client du bar, désigné par un des interpellés comme étant le dealer, a été agitée, puisqu’il a fortement résisté et a dû être maîtrisé. Sur lui, une somme de 1320 francs a été découverte, ainsi qu’une clé de voiture. Si la perquisition à son domicile n’a rien donné, l’engagement du chien e n service «Jeko» dans le parking souterrain a permis de mettre en évidence un véhicule sans plaque d’immatriculation. Avec la clé saisie, la police a pu ouvrir le coffre et faire la stupéfiante découverte.