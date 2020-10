Suisse : Près de deux tiers des jeunes médecins sont des femmes

Une étude de l’Office fédéral de la statistique basée sur l’année 2018 indique que 62% des médecins âgés de moins de 40 ans sont des femmes. Elles représentent 41% de l’ensemble des médecins actifs en Suisse.

La profession de médecin se féminise: selon une statistique basée sur l’année 2018, six médecins sur dix âgés de moins de 40 ans sont des femmes, indique vendredi l’Office fédéral de la statistique dans un communiqué. C’est plus du double que parmi les praticiens âgés de 60 à 64 ans (28%).

Près d’un quart de médecins étrangers en cabinet

Dans plus d’un quart (27%) des cabinets, au moins la moitié du personnel médical a été formée initialement à l’étranger. La tendance est plus marquée en Suisse alémanique. Cette situation concerne 41% des sites en Suisse orientale, 36% en Suisse centrale, 32% dans le canton du Tessin, 27% dans le canton de Zurich et la Suisse du Nord-Ouest, et 22% dans le Mittelland et la région lémanique.